BioNTech: EU krijgt dit jaar 12,5 miljoen doses coronavaccin

De EU ontvangt daarmee naar verwachting minder doses dan de Verenigde Staten. Daar zouden voor het eind van het jaar 20 miljoen doses beschikbaar moeten zijn. Veel EU-lidstaten willen nog dit jaar beginnen met het inenten van burgers tegen het virus. In Nederland wordt daar in januari een begin mee gemaakt.

De medisch directeur van Pfizer Nederland zei eerder dat Nederland in het eerste kwartaal van 2021 iets meer doses van het vaccin kan verwachten dan eerder bekend was. ‘Wat we hebben afgesproken is dat we tot het eind van het eerste kwartaal 2,49 miljoen doses vaccins kunnen leveren”, zei Marc Kaptein bij Nieuwsuur.

Met de 12,5 miljoen vaccins die op korte termijn binnenkomen, kan maar een fractie worden gevaccineerd van de honderden miljoenen inwoners van de EU. Dat dwingt landen tot moeilijke keuzes over wie eerst aan de beurt komt. De keuze valt vaak op zorgverleners of ouderen. Mensen moeten bovendien twee keer worden ingeënt, dus per persoon zijn twee doses nodig.