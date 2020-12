Politie let op oudejaarsavond op volle huiskamers

‘Tijdens de jaarwisseling geven we prioriteit aan het afhandelen van geweldsincidenten en zorgen we dat brandweer, boa’s en ambulancepersoneel hun werk kunnen doen. Dat zal altijd voorgaan. En daar heeft de politie op oudejaarsavond vaak de handen vol aan. Als de drukte het toelaat, gaan we handhaven op het vuurwerkverbod en de coronamaatregelen”, zegt een woordvoerster van de Nationale Politie.

De woordvoerster van de korpsleiding reageert hiermee op uitspraken van politiechef Wilbert Paulissen van Oost-Brabant, die in het Eindhovens Dagblad aankondigt dat de politie zal aanbellen bij mensen die met tien mensen in een woonkamer oud en nieuw vieren. ‘We drukken niet onze neus tegen elk raam. Maar tien man in een woonkamer, dat vind ik in deze tijd een exces. Dan gaan we echt wel aanbellen”, zegt Paulissen in de krant.

Landelijke beleid

De Nationale Politie zegt dat de uitspraken van Paulissen in lijn zijn met het landelijke beleid. ‘Paulissen heeft invulling gegeven aan het begrip exces”, zegt de woordvoerster. ‘Als er tijd is en we krijgen meldingen over een volle woonkamer of illegale feesten, dan gaan we erop af.’

De politie bereidt zich voor op verschillende scenario’s, ook ten aanzien van zwaar illegaal vuurwerk. ‘Een combinatie van het huidige sentiment, de coronamaatregelen en een vuurwerkverbod tijdens de jaarwisseling is voor ons ook nieuw. Goede preparatie is daarom nog belangrijker”, zegt Nationaal Commandant Max Daniel van de Nationale Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (NSGBO) op Politie.nl. Er zijn testen gedaan waarbij is onderzocht wat het effect op agenten is bij een explosie op minder dan 150 meter afstand.

De politie heeft de afgelopen weken diverse keren te maken gehad met incidenten waarbij zwaar illegaal vuurwerk is gebruikt. ‘Op basis van de informatie die we nu hebben, gaan we er echter niet van uit dat dit op grote schaal zal plaatsvinden”, zegt Daniel.