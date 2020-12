BioNTech: vaccin kan in zes weken worden aangepast aan mutatie

De medeoprichter van het Duitse BioNTech zegt dat het ‘zeer waarschijnlijk’ is dat het vaccin van het bedrijf ook werkt tegen de nieuwe variant van het coronavirus, die is opgedoken in het Verenigd Koninkrijk. Ugur Sahin benadrukte dat in principe ook binnen zes weken een nieuw vaccin gemaakt kan worden dat is aangepast aan ‘deze nieuwe mutatie”.