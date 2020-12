Kansas City Star: excuses voor decennia aan racistische berichten

De krant The Kansas City Star heeft excuses aangeboden voor decennia aan racistische berichtgeving over zwarte Amerikanen uit de stad. Hoofdredacteur Mike Fannin zegt dat de krant jarenlang een hele bevolkingsgroep ‘kansen, waardigheid, gerechtigheid en erkenning heeft ontnomen”.

The Star is een van de belangrijkste nieuwsbronnen voor mensen uit de regio. Kansas City ligt in de staten Missouri en Kansas. Na de dood van George Floyd en de daaropvolgende Black Lives Matter-protesten besloot de krant te kijken naar het eigen verleden en de invloed die het heeft gehad op de omgeving.

Redacteuren doken in de archieven van de krant om naar historische berichtgeving te kijken. ‘Journalisten werden vaak misselijk door wat ze vonden”, aldus Fannin tegen CNN. ‘Ze vonden decennia aan berichten waarin zwarte inwoners van onze stad worden afgeschilderd als criminelen.’

Criminelen

Zwarte mensen kwamen volgens Fannin alleen in de krant als criminelen. Over grote prestaties of leed onder die bevolkingsgroep werd niet geschreven. ‘Een hele bevolkingsgroep werd gewoon genegeerd, alsof zwarte mensen onzichtbaar waren.’

Fannin zegt dat zulke berichtgeving heeft geleid tot een ‘gebrek aan geloofwaardigheid in de gemeenschap”. De krant heeft een adviesraad ingesteld die moet helpen om ervoor te zorgen dat zulke berichten nooit meer in de krant komen.

Televisiezenders

De burgemeester van Kansas City, Quinton Lucas, juicht de stap toe. ‘Nu hoop ik dat de televisiezenders hetzelfde gaan doen.’

De krant wordt sinds 1880 uitgegeven. Bekende auteurs die in het verleden voor de krant hebben gewerkt zijn Ernest Hemingway en voormalig president Harry Truman, al bleef hij maar twee weken bij The Star.