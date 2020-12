Extra tests bij Pfizer en Moderna vanwege nieuwe coronavariant

De farmaceuten Pfizer en Moderna testen of hun coronavaccins ook effectief zijn tegen de nieuwe variant van het virus, die onder meer is opgedoken in het Verenigd Koninkrijk. Dat bericht CNN, dat zich baseert op verklaringen van de bedrijven.

De nieuwe virusvariant zou extra besmettelijk zijn en dat zorgt internationaal voor grote bezorgdheid. Veel landen, waaronder ook Nederland, hebben het vliegverkeer vanuit het Verenigd Koninkrijk laten stilleggen om verspreiding van de gemuteerde versie van het virus tegen te gaan.

Moderna verwacht dat zijn vaccin ook bescherming biedt tegen de nieuwe variant die is opgedoken in het Verenigd Koninkrijk. ‘We gaan de komende weken aanvullende testen uitvoeren om te kijken of we dat bevestigd kunnen krijgen”, citeert CNN uit een verklaring van de farmaceut. Pfizer gebruikt bloedmonsters van mensen die al zijn ingeënt om te toetsen hoe effectief het vaccin is tegen nieuwe variant.

De EU gaf maandag groen licht voor het gebruik van het Pfizer-vaccin. Veel Europese landen willen nog voor het eind van het jaar beginnen met het inenten van burgers. In de Verenigde Staten is naast het Pfizer-vaccin ook het middel van Moderna al goedgekeurd door de toezichthouder.