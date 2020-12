‘VS overwegen testplicht voor reizigers uit Verenigd Koninkrijk’

De Amerikaanse regering overweegt een testplicht in te stellen voor reizigers die uit het Verenigd Koninkrijk komen. Zij moeten dan voordat ze op het vliegtuig stappen kunnen aantonen dat ze niet zijn besmet met het coronavirus, zeggen ingewijden tegen persbureau Reuters.

Reizigers zouden in de dagen voor vertrek negatief getest moeten zijn op het coronavirus, aldus de bronnen. Zo moeten reizigers worden geweerd die besmet zijn met een nieuwe variant van het besmettelijke virus. Het Witte Huis moet die maatregel nog wel goedkeuren.

Luchtvaartmaatschappijen British Airways, Delta Air Lines en Virgin Atlantic hebben al toegezegd dat ze alleen passagiers naar vliegveld John F. Kennedy in New York gaan vervoeren die negatief zijn getest op het coronavirus. Daar had de gouverneur van die staat, Andrew Cuomo, om gevraagd.

Veel landen, waaronder ook Nederland, weren vliegtuigen uit het Verenigd Koninkrijk volledig. De Amerikaanse regering heeft tot dusver afgezien van zo’n verregaande maatregel.