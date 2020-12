Israël stevent door regeringscrisis af op nieuwe verkiezingen

Een wetsvoorstel om de partijen van premier Benjamin Netanyahu (Likoed) en minister van Defensie Benny Gantz (Blauw en Wit) een week extra de tijd te geven, kwam in het parlement niet verder dan 49 van de 120 stemmen. Als de huidige deadline niet wordt gehaald, vinden er op 23 maart nieuwe verkiezingen plaats in Israël.

De coalitie tussen de rivalen Netanyahu en Gantz kende sinds het begin al problemen, maar recentelijk groeiden de spanningen. In het coalitieakkoord was overeengekomen dat de regering een tweejarenbegroting voor 2020 en 2021 zou vaststellen. Netanyahu krabbelt echter terug, en zegt nu dat hij vanwege de coronacrisis alleen voor het huidige jaar een begroting wil vaststellen. Critici stellen dat Netanyahu wil voorkomen dat hij in de komende herfst als premier plaats moet maken voor Gantz, zoals ook is afgesproken in het coalitieakkoord.

Botsing

Netanyahu en Gantz kwamen eerder ook al in botsing over de benoeming van rechters en de bevoegdheden van de minister van Justitie. Bovendien loopt er een strafzaak wegens corruptie tegen Netanyahu, waarbij Gantz zijn coalitiepartner ervan beschuldigt dat die alles doet om onder de rechtszaak uit te komen.

Nieuwe verkiezingen kunnen zowel voor de rechtse Likoed-partij als het centrumrechtse Blauw en Wit pijnlijk uitvallen, nu oud-minister en voormalig Likoed-lid Gideon Sa’ar met de kersverse rechtse partij Nieuwe Hoop - Eenheid voor Israël wil meedoen. Vorig jaar nam Sa’ar het nog op tegen Netanyahu in de verkiezing om het Likoed-leiderschap. Dat een regerend premier wordt uitgedaagd geldt in die partij als hoogst ongebruikelijk.