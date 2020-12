Japanse oud-premier Abe verhoord door aanklagers

De Japanse oud-premier Shinzo Abe is maandag door openbaar aanklagers in Tokio verhoord over vermeende malversaties rond etentjes voor belangrijke donateurs van zijn regeringspartij LDP, zeggen ingewijden volgens de Japanse publieke omroep NHK. De feestjes zouden deels zijn betaald met belastinggeld terwijl donaties aan Abe’s partij zouden zijn verzwegen.

Aanklagers zouden onderzoeken of een van Abe’s medewerkers heeft nagelaten om inkomsten en uitgaven die uit de etentjes resulteerden op te geven in rapportages over politieke donaties. Abe is gevraagd om op vrijwillige basis te komen vertellen of hij op de hoogte was van de gang van zaken en wat hij weet. Abe zou ontkennen iets te maken te hebben met de vermeende overtredingen.

In totaal zouden 14 miljoen yen (zo’n 110.000 euro) aan inkomsten en uitgaven niet zijn opgegeven. Daarnaast werd 8 miljoen yen van de kosten betaald door het kantoor van de premier.

Ook Abe’s opvolger, premier Yoshide Suga, zit met de zaak in zijn maag. Suga wordt als toenmalig kabinetssecretaris gezien als de rechterhand van Abe destijds.

De huidige premier worstelt laatste weken sowieso al met zijn populariteit. De steun onder de Japanners voor Suga ebt snel weg vanwege diens coronabeleid. Onlangs kwam hij onder vuur te liggen door volop feestelijke eindejaarsbijeenkomsten te organiseren en bij te wonen terwijl hij Japanners juist op het hart gedrukt had om zulke feestjes te midden van de huidige coronagolf te vermijden.