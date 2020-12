Rotterdam begint met vuurwerk-inleveractie grote steden

Rotterdam is de eerste van de grote steden die begint met een inleveractie van vuurwerk. Mensen kunnen tot 25 kilo vuurwerk inleveren, zonder dat ze daarvoor een boete of strafblad krijgen. Na de invoering van het landelijk verbod is het bezit van vuurwerk illegaal. Ook thuis bewaren mag niet, zelfs als het vuurwerk eerder legaal is gekocht. Daarom willen de burgemeesters van de grote steden het mogelijk maken om het vuurwerk ongestraft in te leveren.