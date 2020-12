VS: Huis van Afgevaardigden keurt coronasteunpakket goed

Een pakket van steunmaatregelen voor de Amerikaanse economie in verband met de coronacrisis heeft meerderheidssteun gekregen in het Huis van Afgevaardigden, het lagerhuis van het Amerikaanse parlement. Er wordt in het Congres al maanden gesoebat over het tweede steunpakket. Met de maatregelen waar nu de Senaat over moet stemmen, is ongeveer 900 miljard dollar (ongeveer 735 miljard euro) gemoeid.