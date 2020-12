Republikeinse Senaatsleider VS zal ministerskandidaten kans geven

De leider van de Republikeinen in de Amerikaanse Senaat, Mitch McConnell, heeft gezegd dat hij de ministerskandidaten van de regering-Biden een eerlijke kans zal geven. Bidens beoogde ministers hebben meerderheidssteun van de Senaat nodig voordat zij benoemd kunnen worden. De Republikeinen hebben vooralsnog de meerderheid in het hogerhuis van het Amerikaanse parlement.

De ministerskandidaten van Biden ‘gaan niet allemaal worden goedgekeurd in een mondelinge stemming, en ze gaan het niet allemaal halen, maar ik zal toestaan dat er over hen wordt gestemd”, heeft McConnell gezegd in een interview met een conservatieve politiek commentator uit zijn thuisstaat Kentucky.

De invloedrijkste Republikein in het Congres zei dat hij niet van plan is ‘de regering op de knieën te dwingen”. Daarmee verwees hij naar de Democratische fractieleider in de Senaat, Chuck Schumer, die het meerdere ministerskandidaten van president Donald Trump moeilijk maakte.

‘Ik ga hem een stuk beter behandelen dan Chuck Schumer Donald Trump ooit heeft behandeld”, aldus McConnell. Tijdens de ambtstermijn van president Barack Obama stelde McConnell nagenoeg alles in het werk om kandidaten voor benoemingen door Obama tegen te houden.

De uitslag van de verkiezingen in november moet volgens McConnell worden gezien als een boodschap van het Amerikaanse volk dat de twee partijen het politieke ‘middenveld’ moeten opzoeken. De Republikeinse Senaatsleider zei dat er samenwerking mogelijk is op het gebied van uitgaven aan infrastructuur, een van de prioriteiten van de aankomende regering.

Pas een week geleden erkende McConnell dat Biden de 46e president van de Verenigde Staten wordt. Hoewel hij eerder geen steun uitsprak voor president Donald Trumps ongefundeerde beschuldigingen van verkiezingsfraude door de Democraten, nam McConnell wel het standpunt in dat Trump in zijn recht stond om vermeende onregelmatigheden in de verkiezingen aan te kaarten.