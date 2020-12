Film van Nederlandse regisseur Van Eijk over MH17-ramp in de maak

"We nemen het boek als uitgangspunt, maar verbreden het wel", zegt Van Eijk. "We willen het verhaal meer in de realiteit af laten spelen om het zo beter naar het Nederlandse volk te kunnen brengen." Van Eijk neemt de regie op zich en is samen met Roelof Jan Minneboo ook verantwoordelijk voor het script.

Het boek van Van der Heijden gaat over de Russische journalist Grigori Moerasjko die in Kiev wordt doodgeschoten. Het verhaal is losjes gebaseerd op de 'moord' op de Russische journalist Arkadi Babtsjenko in 2017 die later in scène bleek te zijn gezet. Moerajsko moet in het boek voor zijn krant het neerhalen van vlucht MX17 onderzoeken, maar wordt ongewild een verspreider van nepnieuws.

Internationaal publiek

De film is voor het Nederlandse volk bedoeld, maar Van Eijk hoopt er ook een internationaal publiek mee te bereiken. Er zal in de film overwegend Engels worden gesproken, met daarnaast veelal Russisch en Oekraïens en deels ook wat Nederlands. De intentie is om de cast uit de desbetreffende landen te halen, maar Van Eijk sluit niet uit om Engelstalig of internationaal te gaan casten. "Maar er is er maar een die de rol het beste kan vervullen, dus het is niet belangrijk waar diegene dan vandaan komt."

Als alles meezit, zou Van Eijk het voor zowel nabestaanden van de ramp als het Nederlandse volk "enorm fijn vinden" als de film in 2024, tien jaar na de ramp, uitkomt. "Enerzijds dramatisch natuurlijk, maar daarbij zou de film ook mooi samen kunnen komen in de zin dat het nabestaanden en het volk perspectief kan bieden."