Britse premier: Frankrijk wil problemen transport snel oplossen

In een persconferentie zei Johnson begrip te hebben voor de zorgen over de meer besmettelijke variant van het coronavirus die in zijn land de kop opstak. Hoewel het vrachtverkeer met het Europese vasteland grotendeels is gestopt, verzekerde Johnson dat de Britten niet met tekorten in de winkels te maken krijgen. ‘Onze bevoorrading is robuust.’

