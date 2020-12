Distributie eerste Pfizer-vaccins in EU op Tweede Kerstdag

De eerste vaccins van BioNTech en Pfizer worden volgens EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) gedistribueerd op 26 december, naar alle EU-lidstaten tegelijk. ‘Het is belangrijk voor ons dat ze voor alle landen op hetzelfde moment beschikbaar zijn”, zei ze in gesprek met internationale media waaronder het ANP. Ze noemde geen hoeveelheden.

De volgende leveringen volgen ‘gestaag elke week, tot in september volgend jaar”, aldus Kyriakides. Voor Nederland zijn in totaal 11,7 miljoen doses beschikbaar.

De eerste prikken worden in sommige lidstaten waaronder Frankrijk op de 27e al gezet. De Europese Commissie had graag op 27, 28 en 29 december gezamenlijke ‘Europese vaccinatiedagen’ gezien, maar volgens Kyriakides hebben landen, zoals Nederland dat pas op 8 januari begint, ‘hun redenen’ om daar niet aan mee te doen.

Goed begin

Volgens Kyriakides is dit nog niet het moment ‘om de overwinning uit te roepen. Dat kan pas als de pandemie voorbij is”, zei ze. ‘Er is nu licht aan de horizon. Goedkeuring van dit eerste vaccin is het begin van het einde.’ In de EU zijn tot nu toe 310.00 mensen aan Covid-19 overleden.

Ze benadrukte het belang van massale vaccinatie om het virus te kunnen bedwingen. ‘De veiligheid van de burgers is onze eerste prioriteit. We zouden nooit een vaccin toelaten dat gevaarlijk zou kunnen zijn.’