Nachtsupermarkten en thuisbezorgen moeten kerstdrukte spreiden

Vrijwel alle supermarkten verruimen in de week voor kerst hun openingstijden om de drukte te spreiden. Bijna negentig vestigingen van Albert Heijn blijven dinsdag en woensdag tot middernacht open. De Jumbo Foodmarkt in Breda is de aankomende drie dagen zelfs 24 uur per dag open. Bij een groot aantal supermarkten door het hele land is het mogelijk om met Kerstmis boodschappen te doen.