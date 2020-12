PostNL: pakketvolume nu op 1,7 miljoen per dag

Het aantal pakketten dat PostNL bezorgt, is gestegen naar 1,7 miljoen per dag. Volgens het bedrijf heeft de sluiting van niet-essentiële winkels tot een stijging van de onlineaankopen geleid, bovenop de hoge volumes van eerdere weken. Er worden diverse maatregelen genomen om de stroom pakketten beheersbaar te houden, zodat de bezorging tijdens de lockdown goed en veilig door kan blijven gaan. Zo worden consumenten gevraagd hun retourzendingen tot na de jaarwisseling vast te houden.

PostNL heeft ten opzichte van begin dit jaar de capaciteit inmiddels met 90 procent opgeschaald. ‘Het aantal pakketten dat wij dagelijks voor onze klanten verwerken is sinds begin dit jaar nu bijna verdubbeld. In de sorteercentra worden momenteel iedere dag de maximale aantallen pakketten gesorteerd en in de pakketbussen geladen. De druk op ons netwerk is heel hoog”, zegt Liesbeth Kaashoek, directeur Pakketten & Logistiek van PostNL.

Kaashoek vertelt dat er extra ritten worden uitgevoerd, met meer mensen en vrachtwagens om het pakketvolume op te rekken naar een niveau van 1,7 miljoen. ‘Dat is het nieuwe maximum waarmee wij onze klanten tijdens deze lockdown kunnen blijven bedienen. En dat is óók het maximum omdat we de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers altijd moeten kunnen blijven waarborgen.’

Retourzendingen

Het bedrijf vraagt consumenten om retourzendingen vast te houden tot 7 januari en werkt nauw samen met webshops om dit mogelijk te maken. ‘Met hen en met diverse retailers zijn we daarnaast in gesprek om op verschillende plekken in het land extra afhaallocaties te openen. Hierover verwachten we op korte termijn nadere informatie te kunnen delen”, aldus Kaashoek.

PostNL begrenst voorlopig het aantal pakketten dat webshops kunnen aanleveren en dat geldt ook voor webshops die aanleveren bij PostNL-punten. ‘Voor supermarkten en retailers met essentiële producten, waar het nu topdrukte is, verlicht dat de druk op de werkvloer. De pakketten moeten dan een dag wachten.’