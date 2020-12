Ontwikkelaars coronavaccin ‘dolblij’ op ‘emotionele dag’

Voor de medewerkers van het Duitse medische bedrijf BioNTech is het een ‘emotionele dag”. ‘Omdat we ons in het hart van de EU bevinden, zijn we dolblij dat we een stap dichterbij de mogelijke levering van het eerste vaccin in Europa zijn om deze verwoestende pandemie te helpen bestrijden”, reageert bestuursvoorzitter Ugur Sahin op de goedkeuring door het Europees Geneesmiddelenbureau EMA.

‘We staan klaar om te beginnen met de levering van de eerste vaccindoses in de hele EU zodra we groen licht krijgen”, aldus Sahin. De Europese Commissie neemt maandagavond een definitief besluit over de toelating van het vaccin, dat de naam Comirnaty heeft gekregen en ook wel wordt aangeduid als BNT162b2. Nederland krijgt nog voor het einde van het jaar een half miljoen doses geleverd. De vaccinatie van zorgpersoneel begint in ons land op 8 januari.

Ook Pfizer is ‘verheugd met het enorme vertrouwen dat het comité in onze data heeft”, verwijst bestuursvoorzitter Albert Bourla naar het geneesmiddelenbeoordelingscomité van het EMA, dat de inhoudelijke beoordeling van het vaccin heeft gemaakt. ‘Als de Europese Commissie toestemming geeft, zijn we er klaar voor om met de levering van dit vaccin te beginnen aan door overheden aangewezen locaties in de hele EU, waar het aantal ziektegevallen blijft toenemen en waar verschillende landen in lockdowns zitten.’