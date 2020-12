Steeds meer landen bannen vluchten uit Groot-Brittannië uit vrees voor de import van een zeer besmettelijke variant van het coronavirus, die zich sneller verspreidt dan de normale. Onder meer Spanje, Portugal en Rusland sloten zich aan in de rij landen. Nederland had afgelopen weekeinde als eerste maatregelen genomen.

Spanje sluit ook de grens met Gibraltar, een Brits gebied aan de Middellandse Zee.

Wetenschappers benadrukken dat het gemuteerde virus mogelijk al aanwezig is in landen die niet over de nieuwste opsporingsmiddelen beschikken. Onder meer in Nederland is het al aangetroffen. Turkije weert daarom vluchten uit Nederland.

Zweden op zijn beurt sluit de grenzen met Denemarken na de ontdekking van de nieuwe variant daar, melden Zweedse media.