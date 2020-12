RIVM kan nog niks kwijt over onderzoek coronamutatie in Nederland

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kan maandag nog niet meer zeggen over het onderzoek naar de Nederlander die besmet raakte met een gemuteerde versie van het coronavirus. De mutatie van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk is ontdekt, lijkt een stuk besmettelijker.

Uit een bemonstering van een casus in Nederland, begin december, is een virus met de variant zoals beschreven in het Verenigd Koninkrijk vastgesteld. ‘Er is bron- en contactonderzoek gedaan bij deze persoon”, aldus een woordvoerster van het RIVM. Als contacten positief testen of hebben getest, kunnen ook die monsters verder worden onderzocht om te kijken of het om de gemuteerde variant van het virus gaat. Over de resultaten van de onderzoeken en bij hoeveel meer mensen de nieuwe variant van het virus mogelijk is aangetroffen, wil het RIVM maandag niets kwijt.

Om verdere verspreiding van de gemuteerde variant te voorkomen heeft het kabinet een verbod ingesteld voor het verkeer met passagiers vanuit het Verenigd Koninkrijk. Het Outbreak Management Team (OMT), dat het kabinet voorziet van advies over de bestrijding van de pandemie, is maandagochtend bijeengekomen om te praten over de nieuwe variant van het coronavirus.

Het OMT komt waarschijnlijk dinsdag met een advies aan het kabinet. Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) liet zondag weten dat nog niet duidelijk is of er strengere maatregelen nodig zijn.