Winkeliersorganisatie INretail ontvangt signalen over meer winkelinbraken nu winkels verplicht gesloten zijn. De branchevereniging roept gemeenten en politie daarom nadrukkelijk op te zorgen voor de veiligheid van winkels en winkelstraten. ‘Er moet extra gecontroleerd worden, de winkelstraten zijn verlaten en de lockdown dupeert ondernemers al genoeg.’

Omdat Nederland massaal thuiszit en winkels hun deuren verplicht dicht moeten houden, lijken volgens INretail dieven kansen te zien. Precieze cijfers heeft de organisatie niet, maar volgens een woordvoerder viel het op dat er afgelopen dagen relatief meer diefstalmeldingen van aangesloten winkels binnenkwamen dan normaal. ‘Op een dag zelfs drie uit dezelfde plaats. Dat valt wel op.’

Winkeliers wordt aangeraden om waardevolle spullen uit etalages te halen en te zorgen dat de zichtbare en onzichtbare beveiliging op orde is. Verder adviseert de vereniging bezitters van beveiligingscamera’s in winkelstraten nog eens te checken of alles naar behoren functioneert en ervoor te zorgen dat beelden langer bewaard worden.

INretail vroeg de overheid de laatste tijd al meerdere keren om consumenten toe te staan weer bestellingen bij winkels af te halen. Tal van winkeliers lukt het door de gedwongen coronasluitingen en de grote drukte bij bezorgdiensten nu niet om producten op tijd bij de klant af te leveren. Ook voor het voorkomen van winkelinbraken zou het afhalen van artikelen kunnen helpen, aldus INretail. Dan is er overdag immers personeel in de winkels aanwezig. ‘Overdag kunnen politie en handhaving dan hun reguliere werk blijven doen. De extra politiecontroles moeten dan vooral in de donkere uren plaatsvinden.’