Oudste panda in gevangenschap overleden in China

De oudste panda die in gevangenschap leefde is op 38-jarige leeftijd overleden in de dierentuin van de Chinese stad Chongqing. Volgens het Chinese staatspersbureau Xinhua ging de gezondheid van Xinxing sinds 21 oktober snel achteruit.

Xinxing had last van duizeligheid. In de dagen erna werd de panda kortademig, begon ze te hoesten en had ze moeite met poepen. Meerdere medische experts probeerden nog om Xinxing te redden, maar dat lukte niet. ze overleed op 8 december, maakte de dierentuin maandag bekend.

Uit de autopsie bleek dat de organen van de panda het begaven door ouderdom. Daardoor ontwikkelde ze onder meer het hoesten. Een panda die 38 is, is te vergelijken met een mens van 110.

Xinxing was een van de bekendste panda’s van China. Ze werd in 1982 in het wild geboren. Toen ze ongeveer een jaar oud was, werd ze gevangen en naar een dierentuin gebracht. Xinxing is de moeder van een van de grootste pandafamilies in China. Ze heeft zeker 150 nakomelingen.