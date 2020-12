De Franse president Emmanuel Macron heeft nog steeds symptomen van het coronavirus. Zijn toestand is verder stabiel, aldus een woordvoerder van de regering.

De 43-jarige Macron werd donderdag positief getest op het coronavirus en is in quarantaine gegaan. Vrijdag klaagde hij over vermoeidheid en hoofdpijn. Hij heeft het virus hoogstwaarschijnlijk opgelopen op de Europese top vorige week in Brussel.