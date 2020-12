Jaarbeurs krijgt als eerste keurmerk voor coronamaatregelen

De Jaarbeurs in Utrecht heeft maandag als eerste evenementenlocatie het keurmerk COVID-19 preventiemaatregelen van keuringsinstituut Kiwa gekregen. Met het keurmerk kan de Jaarbeurs aantonen dat beurzen, congressen en andere bijeenkomsten volgens de geldende veiligheidsnormen kunnen plaatsvinden.

Het Kiwa-keurmerk is er voor organisaties die hun coronamaatregelen willen laten toetsen aan de geldende richtlijnen. Kiwa controleert daarvoor protocollen en preventiemaatregelen en als een bedrijf voldoet, wordt het keurmerk afgegeven.

Keurmerk of niet, de huidige coronamaatregelen staan in geen geval grote evenementen toe. Michael van der Vlies van Kiwa hoopt dan ook dat het keurmerk de Jaarbeurs helpt om ‘wanneer mogelijk’ weer aan de slag te gaan met het organiseren van evenementen.

Coronacoördinator van de Jaarbeurs Rob Kraan zegt trots te zijn op de toewijzing van het keurmerk. ‘Daarmee laten we zien dat er een veilige basis ligt waarop evenementen kunnen plaatsvinden. Aan het eind van de dag vertrouwen we natuurlijk wel op het gedrag van onze gasten en bezoekers.’ Volgens Kraan kunnen we er ‘alleen samen’ voor zorgen dat de Jaarbeurs een veilige evenementenlocatie kan zijn.