Brussel keurt fusie Fiat en Peugeot onder voorwaarden goed

De samensmelting van Fiat Chrysler, dat gevestigd is in het Verenigd Koninkrijk, en de Franse branchegenoot PSA wordt goedgekeurd omdat de bedrijven toezeggingen hebben gedaan over markttoegang van kleine commerciële bestelbusjes onder de 3,5 ton. Zo wordt een samenwerkingsverband met Toyota uitgebreid.

De commissie was bezorgd dat de voorgestelde fusie de concurrentie op die markt in veertien lidstaten en het Verenigd Koninkrijk zal verminderen. In die landen is of PSA of FCA al marktleider in het segment met een groot aanbod in merken en modellen. Naast Fiat en Chrysler bezit FCA ook Jeep, Alfa Romeo, Lancia, Abarth, Dodge en Ram, terwijl PSA eigenaar is van de merken Peugeot, Citroën, DS, Opel en Vauxhall.

Vicevoorzitter van de Europese Commissie Margrethe Vestager (Mededinging) is gerustgesteld na de toezeggingen. ‘Toegang tot een concurrerende markt voor kleine commerciële bestelbusjes is belangrijk voor veel zelfstandige ondernemers en kleine en middelgrote bedrijven in heel Europa”, zegt ze.

PSA en Fiat Chrysler produceerden al samen bestelbussen. De twee bedrijven hebben in Europa een gezamenlijk potentieel marktaandeel van 34 procent.