Duitser krijgt levenslang voor antisemitische moordpartij Halle

De 28-jarige man die vorig jaar twee mensen ombracht in het Duitse Halle, is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Stephan Balliet probeerde daar op de joodse feestdag Jom Kipoer een synagoge binnen te dringen. Hij schoot, toen dat mislukte, daarna in de omgeving mensen dood.

Balliet stond terecht voor de moorden en de poging tot moord op de tientallen mensen in het gebedshuis. Hij gaf tijdens zijn proces blijk van antisemitische, antifeministische en racistische denkbeelden. De twintiger toonde geen berouw en ontkende ook de Holocaust, wat strafbaar is in Duitsland. De regionale rechtbank in Naumburg legde Balliet de hoogst mogelijke straf op.