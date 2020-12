Vuurwerkhandels mogen ook licht vuurwerk niet verkopen

‘Toen bekend werd dat de winkels dichtgingen, hebben we gevraagd of we voor dit vuurwerk toch een loket mochten openen, maar dat mocht niet. Daarna hebben we gevraagd of we het vuurwerk bij mensen thuis kunnen bezorgen. Maar het ministerie heeft ons vanochtend laten weten dat dit ook niet mag. Dit had nu juist een kleine pleister op de wonde moeten worden. Er was veel vraag naar en mensen hadden er ook op ingezet, maar nu blijven we ook hier mee zitten”, zei Marcel Teunissen, woordvoerder van de vuurwerkbranche, op maandag.

Onder categorie 1 vuurwerk vallen onder meer fakkels, rookbommetjes en grondbloemen. Volgens Teunissen mogen alleen supermarkten, die het vuurwerk al in hun assortiment hebben, het verkopen.