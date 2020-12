‘EU betaalt ruim 15 euro voor doses coronavaccin van Pfizer’

De Europese Unie betaalt 15,50 euro voor iedere dosis van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech. Dat bericht persbureau Reuters, dat inzage heeft gehad in een intern document van de EU. Op dat document staat de datum 18 november.

Uit dit lek blijkt volgens Reuters dat 15,50 euro de afgesproken prijs is voor voor 300 miljoen dosis van het vaccin. De prijs is vertrouwelijk omdat het uitlekken ervan de onderhandelingspositie van de farmaceut kan schaden in overleg met andere partijen.

De EU betaalt omgerekend 18,88 dollar per dosis en is daarmee iets voordeliger uit dan de Verenigde Staten. Die zouden 19,50 dollar per dosis afrekenen voor de eerste 100 miljoen vaccins.

De Belgische Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker plaatste vorige week de prijzen online die voor vaccins worden betaald. Daar stond in dat België 12 euro moet afrekenen per dosis van het Pfizer-vaccin. De farmaceut reageerde daar ontstemd op.