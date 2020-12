Thriller Daglicht van Marion Pauw wordt Amerikaanse serie

Scenarist Denise Hahn, bekend van hits als Grey’s Anatomy en CSI: Cyber, wordt uitvoerend producent. Zij verwerkt haar Amerikaans-Koreaanse achtergrond in het verhaal. In de serie is hoofdpersoon Iris een Amerikaans-Koreaanse advocate die ontdekt dat ze een halfbroer heeft die veroordeeld is voor moord. Wanneer ze erachter komt dat de moordenaar dezelfde ontwikkelingsstoornis heeft als haar zoon, gaat ze zijn zaak onderzoeken en raakt ze verstrikt in een web van corruptie, familiegeheimen en de mythe van de ‘perfecte immigrant’.

Naast Denise Hahn zullen onder andere de Amerikaans-Nederlandse producente Sofia Sondervan-Bild en Marion Pauw aan de serie werken als executive producers. ‘Ik ben ontzettend blij en trots”, stelt de schrijfster. ‘De kans dat een Nederlands boek in Amerika tot serie bewerkt wordt, en dan ook nog door een partij als Fox, is ontzettend klein.’

Bestseller Daglicht won in 2009 de Gouden Strop en werd in twaalf landen vertaald. Uitgeverij Harper-Collins bracht het in 2017 uit in Amerika onder de titel Girl in the Dark. Er verscheen eerder een Nederlandse bioscoopfilm, gebaseerd op het boek, met Angela Schijf in de hoofdrol. De nieuwe thriller van Marion Pauw, Vogeleiland, verschijnt in april 2021 bij uitgeverij House of Books.