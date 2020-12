AEX hard onderuit door zorgen over virusmutatie

De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met een fors verlies begonnen aan de verkorte handelsweek. Ook de andere Europese beurzen openden flink in het rood. De zorgen over een nieuwe besmettelijkere variant van het coronavirus en het uitblijven van een doorbraak in de brexitonderhandelingen joegen beleggers schrik aan. Een akkoord in Washington over extra coronasteun voor de Amerikaanse economie kon het tij niet keren.