Britse minister: import vaccins komt niet in gevaar

De Britse import van coronavaccins komt niet in gevaar door reisbeperkingen die Europese landen hebben afgekondigd. Dat zei de Britse minister van Transport Grant Shapps, die bij Sky News uitlegde dat niet het volledige vrachtvervoer is stilgelegd.

Het Verenigd Koninkrijk begon deze maand als eerste land met het vaccineren van inwoners met het Pfizer-vaccin. Dat middel wordt ingevoerd vanuit België. Dat land heeft net als Frankrijk, Nederland en veel andere landen het reisverkeer vanuit Groot-Brittannië aan banden gelegd, omdat daar een nieuwe variant van het coronavirus is opgedoken.

Shapps zei volgens de nieuwszender dat de vaccins veelal worden ingevoerd via containers die niet worden meegenomen door vrachtwagenchauffeurs. ‘Dit heeft geen impact op het vaccinatieprogramma”, zei de minister over de reisbeperkingen die worden ingesteld. Hij benadrukte ook dat er ‘geen enkele reden’ is om te gaan hamsteren in de aanloop naar de kerst.

Wel zorgen

Toch maakt de Britse regering zich wel degelijk zorgen over mogelijke tekorten. Er zou volgens Sky News worden gevreesd dat sommige levensmiddelen die uit het buitenland worden gehaald in ongeveer twee weken kunnen opraken. De regering zou nu laten uitzoeken hoeveel voedsel supermarkten nog op voorraad hebben.

Vrachtwagenchauffeurs kunnen nog wel naar het Verenigd Koninkrijk rijden met hun lading, maar ze kunnen dan niet meer terugkeren naar de EU. Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat veel bestuurders afzien van zo’n rit. Er wordt al rekening gehouden met chaos bij Britse havens.

Ook zouden al plannen klaarliggen voor het geval dat het toch lastig blijkt om het vaccin aan te voeren. Britse media hebben bericht dat dan mogelijk militaire vliegtuigen worden ingezet om het middel op te halen in België.