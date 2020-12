Deal bereikt in Amerikaanse politiek over coronasteunpakket

De leiders van zowel de Republikeinen als de Democraten in het Amerikaanse Congres hebben een deal bereikt over een coronasteunpakket van zo’n 900 miljard dollar (734 miljoen euro). De Republikeinse leider in de Senaat Mitch McConnell en zijn Democratische tegenhanger Chuck Schumer hebben dat zondagavond de Senaat meegedeeld.

‘We kunnen eindelijk melden wat ons land al een heel lange tijd had moeten horen: er komt meer hulp aan!”, aldus McConnell. Een deel van het miljardenbedrag voorziet in financiële hulp aan Amerikanen die door de coronacrisis hun baan zijn kwijtgeraakt. Ook is het geld bedoeld voor kleine ondernemingen, ziekenhuizen, scholen en de distributie van de coronavaccins.

Zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden - samen het Congres - moet de deal goedkeuren. Onduidelijk is nog wanneer dat gebeurt. Waarschijnlijk zal het Huis maandag over het steunpakket stemmen, gevolgd door de Senaat. Ook president Donald Trump moet zijn handtekening eronder zetten en dat zal hij naar verluidt ook doen, zegt een woordvoerder van het Witte Huis.

De politici onderhandelen nog over de overheidsbegroting tot september 2021, waarin het steunpakket mogelijk wordt meegenomen. Die heeft een totale omvang van 1,4 biljoen dollar (1,1 biljoen euro).

Zondag stemde het Congres in om de huidige financiering van de overheidsdiensten met een dag te verlengen. Op die manier is een zogenoemde ‘shutdown’ van de overheid - die na zondag anders dreigde - nog even uitgesteld en hebben politici langer de tijd om een nieuwe overheidsbegroting en ook het steunpakket goed te keuren.

De Democraat Nancy Pelosi, voorzitter van het Huis, kondigde eerder op zondag al aan dat ze de parlementariërs nog even de tijd wil geven om het steunpakket te beoordelen, voordat het in stemming wordt gebracht.

Het is het op een na grootste economische steunpakket uit de Amerikaanse geschiedenis. Tijdens de eerste coronagolf in maart werd 2,3 biljoen dollar uitgetrokken.

Er is maanden over de noodsteun onderhandeld. Het Huis van Afgevaardigden, waarin de Democraten de meerderheid in handen hebben, nam al eerder een wet aan over economische noodsteun. Die werd echter niet in stemming gebracht in de Senaat, waar de Republikeinen de dienst uitmaken.