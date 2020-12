Kamerlid Femke Merel van Kooten richt eigen partij op

Parlementslid Femke Merel van Kooten begint een nieuwe partij, waarmee ze in maart deelneemt aan de verkiezingen. In het AD zegt ze dat in haar partij Splinter geen ruimte is voor "verstikkende fractiediscipline". Ze wil zich inzetten voor een betrouwbare overheid en privacy.

"Ik heb besloten om zelf een nieuwe partij op te richten, omdat ik heb gemerkt dat er behoefte is aan een liberale beweging, waaraan iedereen actief kan meedoen", zegt Van Kooten. "Ik laat een ander geluid horen in de Tweede Kamer. Een geluid dat wars is van partijpolitiek. Ik zie nu veel politiek theater, in fracties waarvan de leden altijd hetzelfde stemmen. Bij Splinter worden Kamerleden écht onafhankelijk en is er geen verstikkende fractiediscipline. We voeren levendige discussies, waarna een Kamerlid mag bepalen wat hij of zij stemt. Zoals de Grondwet is bedoeld."

De 37-jarige Van Kooten zat in eerste instantie in de Tweede Kamer namens de Partij voor de Dieren. Na haar breuk, sloot ze zich aan bij 50PLUS. Samen met Henk Krol splitste ze zich ook daar af, maar die samenwerking was geen lang leven beschoren.