EMA oordeelt over eerste coronavaccin voor EU

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) komt maandag met zijn oordeel over het coronavaccin dat het Amerikaanse Pfizer en het Duitse BioNTech samen hebben gemaakt. De verwachting is dat het vaccin wordt goedgekeurd voor gebruik in de Europese Unie.

Het in Amsterdam gevestigde EMA geeft een zwaarwegend advies. Het definitieve besluit is aan de Europese Commissie. Voorzitter Ursula von der Leyen liet vorige week weinig twijfels bestaan over de uitkomst die zij voorziet. ‘Binnen een week zal het eerste vaccin worden goedgekeurd, zodat de inenting onmiddellijk kan beginnen”, zei ze in het Europees Parlement. Bij goedkeuring is dit het eerste vaccin tegen het virus dat in de EU mag worden gebruikt.

De inhoudelijke beoordeling is een zaak van het geneesmiddelenbeoordelingscomité CHMP. Dit comité van het EMA houdt online een besloten vergadering. Aan de bijeenkomst doen vertegenwoordigers van de medicijnautoriteiten van alle 27 EU-lidstaten mee. Zij beoordelen samen of het vaccin BNT162b2 veilig en werkzaam is. Vervolgens doen ze een aanbeveling aan de Europese Commissie, die het middel bij groen licht binnen twee dagen wil toelaten.

Het vaccin van Pfizer en BioNTech wordt al toegediend in Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Canada en Israël. Het is inmiddels ook goedgekeurd in Bahrein, Singapore en Zwitserland. Volgens onderzoeksresultaten die de makers eerder naar buiten brachten, is het vaccin voor 95 procent effectief. Dat is een zeer hoge score, zeker voor een vaccin dat zo ongekend snel is ontwikkeld.

Nederland krijgt op zeer korte termijn ruim een half miljoen doses. Daarmee gaan de GGD’en allereerst medewerkers van verpleeghuizen vaccineren. Voor een effectieve bescherming zijn twee prikken nodig, met drie weken ertussen.