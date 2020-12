CU-leider Segers mist idealen bij partijen als VVD en CDA

Die balans probeert de partij naar voren te brengen in het verkiezingsprogramma. Daarin staat een grote en actievere overheid centraal. Die overheid is de afgelopen jaren te kil geworden, zegt Segers tegen het ANP. "De overheid moet er voor iedereen van goede wil zijn. Een overheid die geen bondgenoot is, is niet de overheid die ik wil." Nu gaat de overheid nog te veel uit van een "liberaal mensbeeld" en dat iedereen zelfredzaam is, vindt de CU-voorman. "Maar dat is niet de werkelijkheid."

De coronacrisis heeft dit ook aan het licht gebracht, zegt Segers. "We hebben nog indringender ingezien waar het echt anders moet." Grote ingrepen zijn volgens de partij bijvoorbeeld nodig op de arbeidsmarkt. Segers pleit voor 50.000 'basisbanen', die de bijstand moeten vervangen. Eerder presenteerde de partij al een ingrijpende belastinghervorming voor de komende jaren. In Den Haag is namelijk consensus dat het toeslagenstelsel, en daarmee voor een deel de sociale zekerheid, op de schop moet.

De ChristenUnie wil ook veranderingen in de zorg. Het eigen risico moet bevroren worden, en de partij wil ervoor zorgen dat het eigen risico niet in één keer kan worden opgemaakt. In aanvulling op het manifest 'Waardig ouder worden', wil de partij de komende jaren 1 miljard euro investeren in 80.000 nieuwe woningen voor ouderen.

Maar niet alleen op het gebied van belastingen en zorg moet veel veranderen. Nederland moet over het algemeen een socialer land worden, vindt Segers, waarin mensen meer naar elkaar omkijken. Daar is een koerswijziging voor nodig. "Het is voor ons allesbehalve aantrekkelijk om in een kabinet te stappen van pappen en nathouden", zegt de CU-voorman. Hij voelt er "bijzonder weinig voor" om in een nieuw kabinet door te gaan met de status quo.

Hij geeft ook toe dat sommige compromissen die hij met coalitiepartners heeft moeten sluiten de afgelopen jaren niet altijd even makkelijk te verkroppen waren. In zijn partij leeft ook "blijvend ongemak" over de 'Moria-deal' tussen de regeringspartijen. Nederland ontvangt honderd kwetsbare vluchtelingen uit Griekenland. Dit terwijl de ChristenUnie liever een veel ruimer asielbeleid zou zien, zeker voor mensen in wrange situaties zoals op de Griekse eilanden.