Een op de drie kinderen groeit op met één ouder thuis

Een derde van de 18-jarigen is helemaal of gedeeltelijk opgegroeid met maar een ouder thuis. Daarmee groeien tienduizenden kinderen in Nederland op in een huishouden met alleen hun moeder of vader. Vaak komt dat omdat de ouders zijn gescheiden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In 2019 hadden 63.000 jongeren van 18 jaar hun jeugd of een deel daarvan doorgebracht in een eenoudergezin. Hierbij is alleen gekeken naar jongeren die volledig zijn opgegroeid in Nederland.

De meesten van deze jongeren leefden niet hun hele jeugd met maar één ouder in huis. In de helft van de gevallen duurde dit niet langer dan zes jaar. Hun moeder of vader kreeg bijvoorbeeld weer een nieuwe relatie na een scheiding. Of de ouders hadden een latrelatie en zijn daarna bij elkaar gaan wonen.

Kinderen die (deels) zijn opgegroeid in een eenoudergezin woonden in een op de zes gevallen al vanaf de geboorte bij alleen hun moeder of vader. De rest was al geboren toen een van de ouders het huis verliet of kwam te overlijden.