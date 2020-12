Britse regering maandag bijeen voor crisisoverleg

In verband met de volgens de Britten meer besmettelijke coronavariant die het land in zijn greep heeft, kunnen Britten nauwelijks meer ergens naartoe. Veel Europese landen accepteren voorlopig geen vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk meer.

Vanuit het VK is in ieder geval de komende 48 uur niemand welkom in Frankrijk. De Eurostar-trein naar Frankrijk rijdt niet meer. Vanuit Dover varen geen ferry’s meer, en vertrek vanuit andere havens is vrijwel onmogelijk. Alleen niet door mensen begeleide goederentransporten mogen door.

Volgens Johnsons zegsvrouw wordt er hard gewerkt om maandag ‘robuuste plannen’ klaar te hebben.