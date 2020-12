Turkije weert vluchten uit Nederland wegens coronamutatie

Turkije weert vluchten uit Nederland omdat ook in ons land een geval met de nieuwe variant van het coronavirus is aangetroffen. De regering in Ankara legt ook vluchten uit het Verenigd Koninkrijk en Denemarken een tijdelijk verbod op. Het gaat om een voorzorgsmaatregel.

De variant die vorige week werd ontdekt in het Verenigd koninkrijk is volgens Wereldgezondheidsorganisatie WHO ook bij negen mensen in Denemarken, een in Nederland en een in Australië gevonden. Volgens de Britse regering is die versie van het virus tot 70 procent besmettelijker.