‘Brexitonderhandelaars overschrijden deadline, maandag verder’

De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk overschrijden opnieuw een deadline, zegt een hooggeplaatste bron in het Britse kamp. Een doorbraak in het moeizame overleg bleef zondag uit, waardoor het Europees Parlement niet genoeg tijd meer heeft om een eventuele overeenkomst tijdig goed te keuren. De onderhandelaars gaan niettemin maandag verder.