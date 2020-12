Duitsland beperkt vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika vanwege de nieuwe variant van het coronavirus, heeft een woordvoerder van de Duitse regering zondag gezegd.

Hoe lang de reisbeperkingen gaan duren is nog niet bekend. Duitsland is nog in overleg met andere Europese landen over de maatregelen. Nederland, België en Italië legden het vliegverkeer met het Verenigd Koninkrijk al stil.