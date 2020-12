Senator Romney oneens met Trump over cyberaanval

De grootscheepse cyberaanval op Amerikaanse overheidsinstellingen is ‘extreem schadelijk”, zegt de Republikeinse senator Mitt Romney. Hij weerspreekt daarmee zijn partijgenoot president Donald Trump, die de aanval zaterdag bagatelliseerde.

Ook opperde Trump dat China er mogelijk achter zat, terwijl minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en andere Amerikaanse functionarissen Rusland als de kwade genius zien. ‘We erkennen inmiddels dat de president een blinde vlek heeft als het om Rusland gaat”, zei Romney op zender NBC.

Een week geleden werd bekend dat buitenlandse hackers maandenlang toegang hadden tot de netwerken van meerdere Amerikaanse ministeries, overheidsagentschappen en bedrijven. De VS moeten met een reactie komen, bepleit Romney, een van de Republikeinse politici die openlijk kritiek op Trump durven te uiten. Ook de Democratische senator Mark Warner, die in de inlichtingencommissie van de Senaat zit, wil actie van de regering.

Het team van Trumps opvolger Joe Biden is volgens ingewijden bezig opties uit te werken om Rusland te straffen voor zijn rol in de aanval. Het kan dan gaan om financiële sancties of cyberaanvallen op Russische infrastructuur.