WHO roept op Europese landen op tot actie tegen virusmutatie

Landen in Europa moeten steviger maatregelen nemen tegen het coronavirus nu er een nieuwe, mogelijk besmettelijker variant van het coronavirus circuleert. De Europese afdeling van Wereldgezondheidsorganisatie WHO roept daartoe op.

De mutatie is opgedoken in het Verenigd Koninkrijk en is ook vastgesteld in Nederland, Denemarken en Australië, aldus de WHO. Landen in heel Europa moeten hun controle en preventieaanpak verdubbelen, aldus een WHO-woordvoerder. Het agentschap heeft landen wereldwijd opgeroepen het dna van het virus zo veel mogelijk te onderzoeken en de gegevens te delen, vooral als dezelfde mutaties worden gevonden.

Volgens Londen is de nieuwe virusvariant veel besmettelijker. De WHO heeft aanwijzingen dat die makkelijker zou kunnen overspringen tussen mensen. Ook zou het invloed kunnen hebben op coronatesten, maar er is geen bewijs dat de ziekte er erger door wordt.

Nederland, België en Italië laten geen vliegtuigen uit het Verenigd Koninkrijk meer toe. Oostenrijk werkt daaraan en landen als Frankrijk, Duitsland en Letland overwegen de vluchten op te schorten.