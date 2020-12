Poetin looft buitenlandse spionnen op eeuwfeest

Poetins lof komt vlak na beschuldigingen dat Rusland achter hacks zou zitten bij onder meer Amerikaanse ministeries. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo hield Russische hackers verantwoordelijk. Ook cyberexperts wezen met de beschuldigende vinger naar Rusland, maar het Kremlin ontkende betrokken te zijn.

Poetin hield zijn feestvierende buitenlandse spionnen zondag voor dat het belangrijk is het werk van contraspionage verder te ontwikkelen. ‘Ik weet waarover ik praat”, zei de voormalige KGB-agent Poetin. De KGB is de voorloper van huidige Russische inlichtingendiensten. ‘Het gaat vooral over de strijd tegen extremisme en corruptie.’

Ook waarschuwde Poetin vooral oog te blijven hebben voor de risico’s vlak over de Russische grens. Tussen Armenië en Azerbeidzjan blijft het onrustig rond de omstreden regio Nagorno-Karabach en in Wit-Rusland houden protesten tegen president Loekasjenko aan.