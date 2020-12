Nederlanders in VK afgeraden naar Nederland terug te keren

Nederland stelde eerder zondag een vliegverbod in voor vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk, vanwege de opmars van een nieuwe variant van het coronavirus. Die zou zich sneller en gemakkelijker verspreiden. Het verbod geldt in ieder geval tot 1 januari. De treinen van Eurostar rijden zondag en maandag ook niet, liet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat weten. België deed de treinverbinding zondag in de ban, in eerste instantie voor 24 uur.

Ferry-verbindingen tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland varen nog wel, maar BuZa raadt Nederlanders dus af daar gebruik van te maken om terug te keren, tenzij het echt noodzakelijk is.