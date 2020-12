Israël stelt inreisverbod in voor VK, Denemarken en Zuid-Afrika

Israël heeft vanwege de coronarisico’s een inreisverbod afgekondigd voor buitenlandse reizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Zuid-Afrika. Het speciale ‘coronakabinet’ van premier Benjamin Netanyahu en een aantal vakministers heeft het verbod ingesteld in reactie op berichten over nieuwe varianten van het virus, meldt The Jerusalem Post.

‘We moeten de hele wereld onmiddellijk afsluiten”, citeert de krant Netanyahu. Israëli’s mogen wel nog terugkeren uit de drie landen. Ze moeten dan verplicht in quarantaine in daartoe ingerichte hotelkamers.

In het Verenigd Koninkrijk hebben wetenschappers de overheid gewaarschuwd dat de nieuwe virusvariant een stuk besmettelijker lijkt dan de eerdere versies. Ook Zuid-Afrika maakte vrijdag bekend dat in het land een nieuwe variant rondgaat.

In Denemarken dook eerder een gemuteerde versie van het coronavirus op die vooral onder nertsen voorkwam, maar later ook overging op mensen. De verspreiding daarvan is gestuit, maar het land kampt nog steeds met hoge besmettingscijfers. Daarom is ook daar een lockdown van kracht.