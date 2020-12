Viroloog: het kan met die virusvariant alle kanten op

Er moet nog heel veel worden uitgezocht om te bepalen of en hoe gevaarlijk de in het Verenigd Koninkrijk rondwarende variant van het coronavirus is. Het zou theoretisch zelfs zo kunnen zijn dat het minder gevaarlijk is dan de bekende variant, maar daar weten we nu nog te weinig van. Vandaar dat voorzichtigheid geboden is. Dat stelt viroloog Chantal Reusken.

Deze week werd ontdekt dat begin december ook een besmettingsgeval in Nederland opdook. Dat kwam naar voren uit een monitoringsysteem waarin het RIVM en vijftien laboratoria in Nederland samenwerken. De labs sturen wekelijks een steekproef aan monsters naar het RIVM, dat die vervolgens in kaart brengt. Zo wordt duidelijk welke variant waar in het land voorkomt. ‘Als een bepaalde variant ergens opduikt, dan kunnen we dus kijken hoe die zich in de tijd heeft verspreid”, vertelt Reusken.

Begin december is ergens in het land een monster afgenomen dat in die steekproeven terechtkwam en waarvan het RIVM deze week kon bepalen dat daar sprake was van die ‘mutant’, de virusvariant. Reusken: ‘Het systeem werkt dus.’

Intensivering surveillancesysteem

Wat er nu gebeurt is dat de GGD bron- en contactonderzoek rond die ene besmetting uitvoert, om te zien of er meer mensen mee zijn besmet en waar dan. Het hele surveillancesysteem (met de steekproeven) wordt geïntensiveerd, om de geografische spreiding te volgen. En het monster wordt onderzocht in het laboratorium om te kijken naar de eigenschappen: groeit het bijvoorbeeld snel?

Over hoe besmettelijk of hoe gevaarlijk het is, is nu nog weinig te zeggen, benadrukt Reusken. ‘De Engelse informatie berust op epidemiologische gegevens. Dat het flink om zich heen grijpt kan bijvoorbeeld ook komen doordat de eerste besmettingen zijn opgetreden tijdens een groot feest of in drukke winkelstraten.’ ‘Het is niet per definitie gezegd dat dit virus zich makkelijker verspreidt. En ook niet dat het gevaarlijker is. Dat moet goed worden onderzocht. Het kan best zijn dat het zelfs een minder gevaarlijke variant is.’

Het is nu wel zaak om verdere verspreiding van coronabesmettingen te voorkomen en daarbij helpt de strenge Nederlandse lockdown, zegt Reusken.