Opnieuw stijging aantal coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is in het afgelopen etmaal licht gestegen. In totaal 2065 patiënten liggen in het ziekenhuis. Dat zijn er 31 meer dan vrijdag. Op de intensive care liggen nu 560 mensen met Covid-19, elf meer dan een dag eerder. De afgelopen week is het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten met 20 procent gestegen.