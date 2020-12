Lockdown in Slowakije: winkels dicht, maar skiliften draaien door

In Slowakije is sinds zaterdagochtend een lockdown van kracht vanwege het toegenomen aantal coronabesmettingen. De meeste winkels zijn dicht en de bevolking mag alleen de deur uit als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld om boodschappen te doen of te gaan werken. Skiliften mogen wel in bedrijf blijven. Daarop is in de media veel kritiek.