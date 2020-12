Britten: nieuwe stam coronavirus verspreidt mogelijk sneller

Een nieuwe stam van het coronavirus die in het Verenigd Koninkrijk is opgedoken, kan zich weleens sneller verspreiden dan eerdere varianten van het virus, waarschuwen de Britse gezondheidsautoriteiten. Ze hebben de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hiervoor gewaarschuwd, maakte gezondheidsadviseur Chris Whitty zaterdag bekend.