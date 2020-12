Japanse ‘Twitterkiller’ wil trouwen voor executie

Een Japanner die ter dood veroordeeld is voor de moord op negen mensen legt zich daar bij neer, maar wil voor voltrekking van het vonnis nog trouwen. ‘Ik wil een gewoon meisje vinden, terwijl ik in de gevangenis zit”, zei de 30-jarige Takahiro Shiraishi, die bekend staat als de ‘Twitterkiller’. Via dit sociale medium legde hij contact met jonge mensen die zelfmoord overwogen om ze vervolgens te vermoorden.

Shiraishi heeft de moorden toegegeven, maar zijn advocaten wilden in hoger beroep gaan tegen het doodvonnis. De slachtoffers, op een na allemaal vrouwen, hadden op sociale media al aangegeven suïcidaal te zijn en dus te willen sterven, was het argument. Japan heeft relatief veel zelfmoorden per jaar, circa 20.000.

Shiraishi voerde ook aan dat hij de vrouwen heeft geholpen, maar ziet toch af van verdere juridische stappen. Hij noemt het doodvonnis nu voor de hand liggend.

De politie trof in Shiraishi’s appartement negen zwaar toegetakelde lichamen en talrijke botten en andere lichaamsdelen aan in onder meer de vrieskast en koeltassen. Executies in Japan worden uitgevoerd door ophanging.