Premier Portugal met kerst in quarantaine na lunch met Macron

De Portugese premier António Costa zit tijdens de kerstdagen in quarantaine. Hij heeft afgelopen woensdag op het Élysée-paleis in Parijs geluncht met de Franse president Emmanuel Macron, die een dag later positief testte op het virus.

Costa heeft dezelfde dag een test gedaan die negatief uitviel, maar uit voorzorg en in lijn met de Portugese coronaregels duurt zijn isolatie 14 dagen, tot 29 december. Costa brengt die tijd door op zijn officiële residentie, maakte de regionale gezondheidsdienst van Lissabon zaterdag bekend. Hij werkt van daaruit. Al zijn fysieke afspraken zijn geannuleerd.

De Portugese premier was bij Macron op bezoek om te praten over het aanstaande EU-voorzitterschap van zijn land. De mannen droegen mondkapjes tijdens hun afspraak, maar ze kwamen wel dichtbij elkaar in de buurt, zo was op foto’s te zien.